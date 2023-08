Još jedan ‘Here we go’: Aubameyang se nakon 10 godina vraća u Francusku i stiže u Marseille

Aubameyang je dogovorio trogodišnji ugovor s Marseilleom, a Romano javlja kako ga Chelsea pušta besplatno. Podsjetimo, među Bluese je stigao prošlog rujna za 12 milijuna eura iz Barcelone u kojoj je proveo samo pola sezone.

Pierre Aubameyang has agreed to join Olympique Marseille, here we go! 🚨🔵

Auba will sign three year deal, as called two days ago — until June 2026.

Chelsea will let him leave for free, told Auba will arrive tonight @ OM camp then undergo medical tests on Thursday.

Done ✔️ pic.twitter.com/XRD0eFvvSp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023