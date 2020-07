Još malo o utakmici Juventusa i Lazija, odnosno podvizima do kojih su došli Ronaldo i Immobile

Ako je i postojala ikakva sumnja da će Juventus obraniti naslov talijanskih prvaka, ona je vjerojatno u potpunosti otklonjena jučerašnjom pobjedom torinske momčadi protiv rimskog Lazija. Bodovna razlika dviju vodećih momčad Serie A, dakle Juventusa i Intera, četiri kola prije kraja sezone iznosi +8 u korist aktualnih prvaka koji vjerojatno mogu svašta, ali ne i protiv Udinesea, Sampdorije, Cagliarija i Rome prokockati stečeno.

Kako bilo, i nakon sinoćnje pobjede 2-1 torinske Stare dame protiv nebesko-plavih iz Rima, izdvojiti se moraju dvojica igrača, vodeći strijelci prvenstva Cristiano Ronaldo i Ciro Immobile. Kako i dolikuje, obojica su bili strijelci na sinoćnjem ogledu, a kako to u njihovom slučaju u pravilu i biva, i jedan i drugi su i iskoristili šansu s bijele točke.

Obojica su to napravila 12. put, no jedna razlika postoji. Immobile je za 12 realiziranih penala imao 13 pokušaja, dok je portugalski as Juventusove momčadi i dalje stopostotan u tom segmentu.

For just the second time in Serie A history, two players have scored 30+ goals in the same season.

Cristiano and Ciro reach the milestone in the game. 🤯 pic.twitter.com/i26kZa7YzE

— Squawka Football (@Squawka) July 20, 2020