Još malo reklame za Hrvatsku u Poljskoj: Fran Tudor zabio je u prolazu Rakowa u treće pretkolo

Krasna priča već se posljednjih nekoliko godina piše u Częstochowi, gradu od oko 200.000 stanovnika na jugu Poljske. Tamošnji je klub Rakow u pravom uzletu, nakon dvije sezone s titulom doprvaka, u prošloj je napokon stigao i prvi, povijesni naslov u ligi. Važnu ulogu u tom sastavu imaju i dvojica hrvatskih nogometaša, Zoran Arsenić i Fran Tudor, potonji se tijekom današnje utakmice dodatno istaknuo.

Prva je to sezona za Rakow u Ligi prvaka, a nakon što je u drugom pretkolu s ukupnih 4-0 rutinski svladana estonska Flora, red je došao i na azerbajdžanski Qarabağ. Klub je to sa solidnim stažem u Europi, no iako je pred Tudorom i Arsenićem nije bio težak zadatak, bez većih problema su ga izvršili. Danas su gostovali u Bakuu, gdje su trebali čuvati prednost od 3-2 iz prve utakmice, u čemu su uspjeli.

Rezultat je ovog dvoboja bio 1-1, a jedini strijelac za Rakow bio je baš Fran Tudor. Bilo je to u 52. minuti, lopta je do njega stigla na desnoj strani napada, prošao je zatim između dvojice domaćih braniča, a zatim silovito iz poluvoleja matirao vratara Şahrudina Mahamadalijeva. Premijerni mu je to gol ove sezone, a i prvi u europskim natjecanjima još od prošlog ljeta i sraza s praškom Slavijom.

Do kraja utakmice, prednost Rakowa su domaćini smanjili preko Redona Xhixhe, no to je bilo jedino što su Qarabağovi igrači mogli i napraviti. Tako će poljski prvak nastaviti svoj put prema skupinama Lige prvaka, u trećoj rundi čeka ga ciparski Aris iz Limassola. No, već sada se može veseliti činjenici da je po prvi put u svojoj povijesti izborio i europsku jesen, makar i u utješnoj Konferencijskoj ligi.