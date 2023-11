Još nije za staro željezo: Luis Suárez zabio je hat-trick za svoj Grêmio u samo 19 minuta

Naime, nakon 47 minuta igre imao je domaćin 3-1 i bio je spreman odvojiti se na šest bodova prednosti uz utakmicu manje, što bi pet kola prije kraja vjerojatno bila i nedostižna razlika za klub iz Porto Alegrea. No, Suárez je u 50. upalio motore i u 19 minuta sam kreirao preokret ekspresnim hat-trickom.

36 year old Luis Suarez scored a hat-trick last night against 1st placed Botafogo, to turn the game from 3-1 down to a 4-3 win.

Gremio weren't expecting to challenge for the Brazil Serie A title but his 24 goals/assists for the club are helping them to dream.

Incredible 🇺🇾 pic.twitter.com/pmfbES5wut

