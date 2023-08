Još ova pa zdravo: Carlo Ancelotti će na ljeto 2024. napustiti Real Madrid i preuzeti Brazil

Dosad je Brazilce vodio Tite koji je odstupio nakon četvrtfinalnog poraza od Hrvatske na Mundijalu u Kataru, a nakon njega se za klupu brinuo U-20 izbornik Ramon Menezes. Istovremeno, CBF je objavio kako će u ovih godinu dana do Ancelottijevog dolaska izbornik biti Fernando Diniz, trener Fluminensea.

BREAKING: Carlo Ancelotti will be Brazil’s NEW head coach in June 2024 🇧🇷🇮🇹

He will finish out his contract with Real Madrid and take over the Seleção at Copa America 2024.

Ednaldo Rodrigues, President of the Brazilian Confederation, has confirmed the reports ✅ pic.twitter.com/lZ3szISWSK

— Italian Football TV (@IFTVofficial) July 5, 2023