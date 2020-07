Još pet golova do stotke: Atalanta ruši rekorde, a danas joj je opet pomogao super-džoker Muriel

Atalanta je na Gewissu danas dočekala desetoplasiranu Bolognu u lovu na rekorde: eventualnom pobjedom La Dea je mogla srušiti osobni rekord broja bodova u jednoj sezoni Serie A (on je postavljen 2016./17. kada je bergamska momčad ostvarila 72 boda), a do 100. pogotka u prvenstvu bilo joj je potrebno još šest puta zatresti mrežu. S obzirom na njen stil igre i raspucanost, takvo što nam i nije bilo nezamislivo, posebno ako se uzme u obzir da je u prošlom kolu Bologna primila pet komada od Milana.

Međutim, na pogodak smo čekali relativno dugo u odnosu na ono što smo navikli gledati…

Almost 60mins and Atalanta haven’t scored a single goal lmaoo — Mufasa Jr. (@juniormufasa_) July 21, 2020

Prvo poluvrijeme završilo je bez pogodaka u utakmici pristojnog tempa, ali i osjetne tvrdoće. U 16. minuti pokušao je Papu Gómez, ali njegov je udarac s desne strane kaznenog prostora otišao pored gola. Atalanta je značajnije počela stiskati oko 30. minute kada je Mario Pašalić zapucao u okvir nakon duplog pasa koji je odigrao s Duvánom Zapatom, a Bologna je najviše prijetila preko Muse Barrowa, gambijskog napadača koji je na posudbu u momčad Siniše Mihajlovića došao upravo iz Bergama. Prvo je u 20. minuti s ruba šesnaesterca pucao pored gola, zatim je u 39. iz slobodnog udarca pogodio prečku, a u akciji koja je uslijedila pronašao se u još jednoj prilici.

Zanimljivih situacija bilo je i pored terena: u 36. minuti Atalantin trener Gian Piero Gasperini je nakon svađe s Mihajlovićem dobio crveni karton i furiozno otišao u svlačionicu, a srbijanski trener zaradio je javnu opomenu.

U nastavku je Atalanta nastavila prijetiti i pritiskati, a Łukasz Skorupski morao je intervenirati u 49. minuti kada je pokušao Luis Muriel koji je zamijenio Pašalića (inače, vrlo dobrog u prvom dijelu). Ipak, u 62. poljski vratar nije uspio spriječiti kolumbijskog golgetera: s desne strane ubacio je Timothy Castagne, Zapata je primio loptu, zagradio se i dodao do svog sunarodnjaka, a Muriel je poentirao desnicom s mrežicom na glavi (nedavno je udario glavom o kućni bazen). Bio mu je to već 18. pogodak ove sezone (i 11. u ulozi zamjene), a Atalanta je tako došla do 95. zgoditka u Serie A, što se posljednji put u talijanskom prvenstvu dogodilo Fiorentini u sezoni 1958./59…

Boško Šutalo u igru je ušao u 79. minuti, a posljednjim sučevim zviždukom Atalanta je stigla do nove pobjede i tako prebacila osobni rekord za najveći broj bodova ostvarenih u jednoj sezoni. Onih 100 ukupnih pogodaka Gasperinijevi će momci loviti u posljednja tri kola protiv Milana, Parme i Intera, a potom slijedi Liga prvaka i PSG…