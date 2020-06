José Mourinho je danas na presicu stigao naoružan statistikom. Onda je krenuo monolog

Stil igre koji zagovara José Mourinho mogao bi natjerati Harryja Kanea da razmisli o svojoj budućnosti u Tottenhamu, ustvrdio je nekadašnji engleski reprezentativac, danas komentaor Paul Merson, u analizi remija 1-1 između Spursa i Manchester Uniteda.

ʻKane je loptu dodirnuo tek 36 puta, a niti jednom u šesnaestercu Manchester Uniteda. Jednom je pucao i bio blokiran te je djelovao iznimno umorno kako se bližio kraj njegova prvog pojavljivanja u više od šest mjeseciʼ.

Napisao je to Merson o povratničkoj Kaneovoj utakmici nakon oporavka od ozljede zadnje lože, a i prekida sezone zbog pandemija koronavirusa. Dodao je i da ne vidi kako Kane može do 25-30 golova pod vodstvom portugalskog stručnjaka.

Danas je dočekao Mourinhov odgovor. Jedan od onih njegovih odgovora uobličenih u višeminutni monolog s ciljem dokazivanja sugovorniku da je u potpunosti u krivu. Pripremio se Mourinho prije izlaska pred novinare, izvukao je statistiku nekih igrača koje je vodio i krenuo…

“Malo me čude neke analize i komentari”, kazao je i odmah dodao da iznimno poštuje Paula te da zbog toga želi biti ljubazan u svom odgovoru.

“Mislim da nije spreman na zločesti odgovor. Pokušat ću biti pristojan i reći nešto o čemu će ljudi moći razmišljati. Za početak, Harry je igrao prvu utakmicu nakon šest mjeseci”, rekao je Portugalac i dodao da bi pošteno bilo uspoređivati Kaneovu igru s igrom Anthonyja Martiala, odnosno uspoređivati što su radile obrane dvije momčadi.

Potom se prebacio na konkretne brojke.

“Lako vam je dokučiti koliko je Harry utakmica odigrao za mene i koliko je golova postigao. Da ne biste gubili vrijeme, reći ću i da sam imao nekoliko napadača koje sam vodio i koji nisu bili loši. Imao sam jednog koji se zove Drogba. Igrao je za mene četiri sezone i postigao 186 golova. To vam daje prosjek od 46 po sezoni.”

(Usput…)

Goals Mourinho said Drogba scored under him: 186 ⚽️

Goals Drogba actually scored under Mourinho: 73 ⚽️ pic.twitter.com/lwz2VK20gF

— ESPN FC (@ESPNFC) June 22, 2020