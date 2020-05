Joshua protiv Puleva u — pulskoj Areni? Bugari tvrde da pregovori o tome traju

Ovo dolazi pomalo iznenada, ali je i vrlo zanimljivo…

U Londonu se 20. lipnja trebao odigrati boksački meč između Anthonyja Joshue i Kubrata Puleva na Tottenhamovu stadionu, ali cijela bi priča zbog koronavirusa, po riječima koje dolaze iz bugarskog tabora, mogla otići malo južnije — točnije, u Hrvatsku.

“Dana su nam četiri dana za pronalazak nove lokacije ukoliko se situacija u Engleskoj ne promijeni”, izjavio je Pulevljev menadžer Ivajlo Gocev, a njegove riječi prenosi Reuters. “Razgovaramo o Hrvatskoj, ondje postoji jedinstven rimski amfiteatar u Puli i u aktivnim smo pregovorima.”

🏟️ Kubrat Pulev's rep Ivaylo Gotzev has told media they are scouting venues for the Anthony Joshua fight overseas in Aug/Sept. He said Eddie Hearn's looking at Middle East options while they're in talks with the 'Pula Arena' – a Roman amphitheatre in Croatia hosting events. pic.twitter.com/JGvMlwcTyn

— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 7, 2020