Joško Gvardiol: ‘Još se prilagođavam na ligu i Cityjev stil igre, to je proces koji traje’

Potom je govorio i tome kako se odlučio na dolazak u Manchester City, nije to bila baš tako jednostavna odluka, kako bi se činilo na prvu.

“Mislim da je Premier liga najbolja na svijetu, sretan sam što sam ovdje. Imam tek 21 godine, pa sam imao sumnje trebam li se već zaputiti ovdje ili ne, ali vjerovao sam u sebe. Još se prilagođavam na ligu i Cityjev stil igre, to je proces koji traje neko vrijeme. Loše je što nisam bio tu tijekom priprema, ali svakog dana učim sve više i spremniji sam za nove utakmice.

JOSKO 💬 Of course the last three years in Leipzig helped me a lot to become a better person and player and be ready for the next stage which is the Premier League. It’s the best league in the world and it's an honour to be here with the best Club at the moment. I’m finding it… pic.twitter.com/foS6Bjm9Md

— Manchester City (@ManCity) November 27, 2023