Joventut je potvrdio Tomićev dolazak. Potpisao je ugovor na dvije godine, a ostati bi mogao i dulje

View this post on Instagram

⭐ Ante Tomic, un nou crack pel Joventut! . ✍ El croata, que ha firmado por 2 años y 1 opcional, ficha por la Penya . 🙌🏻 Bienvenido, Ante! . ➕ Més informació a Penya.com . #BadalonaÉsFutur #SomLaPenya #ForçaPenya #Badalona #Joventut #Penya #Basket #Basketball #acb #ligaendesa #7DAYSEuroCup