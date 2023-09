Jozo Bandić osupnut otkazom u Dinamu: ‘Dobro da nema na raspolaganju i Goli otok’

Dinamo je prije nekoliko dana održao Skupštinu u kojoj je dobio novi Nadzorni i Izvršni odbor, a Mirko Barišić i društvu uspjeli su imati kvorum iako se struja okupljena oko Damira Zorića — odnosno, reći će mnogi, Zdravka Mamića — nije pojavila. Borba za maksimirski klub tako se nastavila, a uprava je krenula korak dalje pa je podijelila nekoliko otkaza zaposlenicima koji su u medijima predstavljani kao najveći bundžije u Skupštini.

Tako je, prenose Sportske novosti, potjeran glavni skaut Marijan Vlak te skaut u klupskoj školi Jozo Bandić, a od lipnja nema ni Dalibora Poldrugača kojemu je istekao ugovor i nije obnovljen. Upravo je Bandić, koji je nekoć vodio i Dinamove juniore, dao intervju za SN u kojemu je žestoko opleo po dosadašnjim nadređenima.

“Na mail sam od Dinama dobio izvanredan otkaz”, rekao je za spomenuti list. “Jednostran, bez ikakvog obrazloženja. To je ono — partija ti sudi po kratkom postupku. Dobro da nema na raspolaganju i Goli otok. Potpisani su Vlatka Peras, predsjednica Uprave i Dario Šimić, što god je on tamo… Konsterniran sam. To mi je valjda nagrada za 20 godina rada u Dinamovom rudniku. Očito je bitno tko je kome dao glas, a nije bitno tko što radio i stvarao za klub. Važno je da su maske pale, a tko zna za što je to dobro.”

Opisao je kako se u posljednje vrijeme kretala njegova karijera u Dinamu. “Prije godinu dana Tomislav Butina me maknuo s mjesta trenera juniora, navodno je razlog to što nisam bio prvak, a očito je malo dublji razlog”, smatra Bandić. “Imao sam potom, na papiru, funkciju skauta u školi. Međutim, nitko sa mnom godinu dana nije komunicirao niti rekao što da radim, hodao sam po stadionu, da ne budem prost, kao gluha svinja. To je tako završilo. No, iako mi je ugovor istekao u lipnju dali su mi novi koji sam potpisao s 1. srpnjem 2023. na dvije godine.” Kaže da neće odvesti Dinamo na sud. “Neću”, odgovorio je. “Radio sam u Dinamu 20 godina i žalosno bi bilo da ga tužim. To više govori o njima. Moram tražiti drugi posao i hvala im. Ako misle da su riješili problem s time želim im sreću. Ukoliko ne mislimo istom glavom nije dobro, nekoga izgleda treba gurnuti niz stepenice. Moramo svi misliti istom glavom, kao nekih davnih godina koje su trebale biti zaboravljene. Znam da su otkaze dobili i Vlak i Poldrugač, što se tiče sportskog sektora, s time da mislim kako je Poldrugač izvan kluba od lipnja. Poznato mi je da su na njega stalno radili pritiske, čak ga pojedini i vrijeđali… Ja imam svoju glavu pa mislim s njom, a drugi neka misle što hoće. Po ugovoru imam pravo na tri plaće i to je to.” Ističe da iz njega neće uspjeti istjerati Dinamo, iako su njega uspjeli otjerati iz kluba… “Ostalo mi je samo boriti se da ostanem normalan. Imam 59 godina i troje djece, probat ću prespavati noć, dočekati novi dan i onda sjesti s obitelji. Svi su u šoku kad nakon 20 godina služenja završite gdje završite, nije lako. Ponosan sam na svoj rad u Dinamu za kojeg sam živio 24 sata dnevno, kroz moje ruke prošli su mnogi budući A reprezentativci, mogu me oni istjerati iz Dinama, ali Dinamo iz mene ne mogu nikada. Taj će grb uvijek biti u mojem srcu.”

