Jubilarac: Ante Budimir danas je dočekao 100. nastup za Osasunu i pritom odigrao vrlo dobro

Vatreni napadač pronašao se u prvom sastavu trenera Jagobe Arrasatea i odigrao vrlo dobru utakmicu u kojoj je, kao i po običaju, odradio jako puno posla u fizičkom dijelu igre i napravio nekoliko ključnih obrambenih intervencija. Međutim, službeno mu se piše i asistencija; Osasuna je povela u 24. minuti preko Rubéna Garcíje koji je poentirao pospremivši u mrežu udarac hrvatskog napadača koji je prethodno završio na gredi.

🦢🇭🇷 Today, Budimir is playing his 100th game as a rojillo.

❤️ Congratulations, Budimir!#LetsGoRojillos pic.twitter.com/2rl9SiTvZ3

— C. A. OSASUNA (@osasuna_en) August 13, 2023