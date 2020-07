Jučer smo saznali da dvojica iz Netsa imaju koronu, a danas da je imaju trojica iz Pelicansa

Samo dan nakon što se saznalo da se redovima Brooklyn Netsa širi zaraza, vijest istog karaktera i iz franšize New Orleans Pelicans. Trojica neimenovanih košarkaša te momčadi imali su pozitivan nalaz testa na koronavirus te se u ovom trenutku nalaze u samoizolaciji.

Pred skorašnji odlazak franšiza u Orlando na nastavak pandemijom prekinute sezone, loša vijest i iz Denver Nuggetsa. Ta je franšiza, pak, zatvorila svoju dvoranu za trening nakon što je otkriveno da su dva člana klupskog osoblja koja su trebala putovati u Orlando također zaraženi.

Pelicansi su u trenutku prekida natjecanja u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta bili na omjeru pobjeda i poraza 28-36 te s tek malim izgledima za ulazak u doigravanje kad se sezona nastavi. To je valjda 30. ovog mjeseca.

David Griffin said #Pelicans had three players test positive for COVID-19 on the first day of testing, but none since then. Players who tested positive are in self-isolation and test daily. Once they have two favorable tests, they can return to participation

— Jim Eichenhofer (@Jim_Eichenhofer) June 30, 2020