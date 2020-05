Juego de zagorski bregi: Zagorci Robert Murić i Petar Bočkaj obilježili su ludu večer na Rujevici

Prije petnaestak godina Petar Bočkaj i Robert Murić bili su tandem koji je žario i palio u Zagorcu iz Krapine. Nekoliko krivih skretanja u u karijeri kasnije, možemo reći da je to ponovno bio slučaj večeras na Rujevici.

U drugom polufinalu Kupa, Bočkaj u dresu Osijeka i Murić u dresu Rijeke odigrali su jako dobre utakmice, ali razloga za zadovoljstvo ima samo jedan — u, najblaže rečeno, ludoj utakmici Rijeka je pobijedila Osijek 3-2 i drugu sezonu zaredom igrat će u finalu Kupa. Ovoga puta protiv Lokomotive.

Međutim, zahvaljujući Bočkaju, nakon nešto manje od 50 minuta igre izgledao je kao da će protiv Lokomotive igrati Osijek. Bočkaj je, naime, u 17. minuti prvo u mrežu pospremio ubacivanje Igora Silve s desnog krila za 1-0, a u 48. minuti iskoristio je grešku Rijekine obrane i iz dosta nezgodnog kuta lijevom nogom dijagonalno poslao loptu u malu mrežicu.

Bockaj gets his double! Grezda harasses a mistake out of the Rijeka defence but it is a wonderful finish to put Osijek 2 up! pic.twitter.com/bmNpBGTgiI

Ali osam minuta kasnije László Kleinheisler zaradio je drugi žuti karton, Osijek je ostao s desetoricom i teren je bio pripremljen za Rijekin preokret… A preokret je pokrenuo baš Murić, nekadašnji Bočkajev suigrač, također sjajnim golom u 66. minuti.

Osijek down to 10 and now their lead has been cut thanks to this sharp turn and finish from Robert Muric. Game on! pic.twitter.com/g1NS2wCLOF

