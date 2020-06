Jürgen Klopp se otvorenim pismom obratio Liverpoolu. Dosta to moćno zvuči

Englesko nogometno prvenstvo i dalje je sadržajno i zanimljivo, no ono najbitnije riješeno je dosta prije završnog čina sezone. A riješeno je na radost Liverpoolovih navijača koji su naslov engleskih prvaka dočekali nakon tri dekade nadanja i patnje.

Ne čude stoga pojedince scene proslave koja je uslijedila po saznanju da je čekanju došao kraj. S druge strane, jasno, dosta je onih koje viđeno čudi, posebice ako se zna da je nastavak sezone upriličen bez podrške publike, pred praznim tribinama engleskih stadiona i uz posebne mjere kojima je cilj onemogućiti širenje koronavirusa, krivca i za višemjesečni prekid natjecanja.

Viđeno čudi i Jürgena Kloppa.

Liverpoolov menadžer oglasio se otvorenim pismom svim sugrađanima, izabravši pristup za istup u javnost kakvog dosad nije prakticirao. Na konferencije za medije i pojavljivanje u medijima je naviknut, otvoreno pismo koje je objavio Liverpool Echo nešto je što dosad nije pisao. Pokazao je Klopp napisanime u njemu koliko razumije grad koji ga je prigrlio, ljude koji u njemu žive, ali i putem njega odaslao savršenu, snažnu poruku uz poziv na pamet i zajedništvo.

'Whether you have been waiting for 30 years or 30 minutes i hope that you are enjoying this moment every bit as much as you deserve to.'https://t.co/r7SNA60oHM

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) June 29, 2020