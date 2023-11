Juve je imao 32 posto posjeda, a Fiorentina 21 udarac više od njega. Pogodite tko je pobijedio

Juve je, tako, u prvom poluvremenu prema golu zapucao jedan jedini put — i iz tog šuta poentirao. Fabio Miretti u 10. je minuti ispunio svoje snove i uvalio loptu u bliži kut na prizemno dodavanje Filipa Kostića; mladi Talijan u Juventusu je otkad je imao osam godina, a ovo mu je bio prvi seniorski gol za klub. Prošle sezone odigrao je 40 utakmica za Allegrijevu momčad bez golgeterskog učinka, a sada je napokon dočekao svoj trenutak.

Halftime: Fiorentina 0-1 Juventus

• 12 shots to 1

• 3 SOT to 1

• 72% possession to 28%

• 5 corners to 0

• 13 crosses to 1

Prime Allegri ball but hey it’s working 😂 pic.twitter.com/EYSO7hZuXI

