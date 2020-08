Juve je ispao iz Lige prvaka, a to znači da Ronaldo neće igrati četvrtfinale prvi put od 2009./10.

Juventusov se kao domaćin nije nagledao realiziranih jedanaesteraca u korist gostujućih momčadi u Ligi prvaka već zbilja dugo. Točnije od prosinca 2009. kad je mrežu torinskog kluba s bijele točke, u 4-1 pobjedi, zatresao tadašnji vratar minhenskog Bayerna Hans Jörg Butt.

Danas se opet zatresla nakon udarca s bijele točke, a precizan je bio Memphis Depay.

Only eight players have scored in six consecutive #UCL appearances:

Kakve je posljedice udarac Lyonova strijelca imao? Francuski tim je nakon 1-0 kod kuće i 1-2 u Torinu izbacio Juventus iz Lige prvaka u fazi osmine finala natjecanja.

Što nas dovodi do najveće zvijezde torinskog kluba, Cristiana Ronalda.

Portugalski as u posljednjih je devet sezona redovito bio sudionik (barem) četvrtfinala prestižnog europskog natjecanja. Od sezone 2010./11. redovito je sudjelovao u završnicama, no u ovoj, nakon sraza s Lyonom, neće.

Cristiano Ronaldo has not been knocked out before the Champions League quarter-final since 2009-10. #UCL https://t.co/Lg8QCsEs0F

— Squawka News (@SquawkaNews) August 7, 2020