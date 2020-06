Kad ima volje, ima i načina: Olympiakosovi navijači potrudili su se pogledati utakmicu uživo

Minimalnom pobjedom 1-0 protiv drugoplasiranog PAOK-a nogometaši Olympiakosa napravili su u nedjelju gigantski korak prema osvajanju 45. naslova grčkih prvaka. Dohvate li ga, a devet utakmica prije kraja natjecanja 17 bodova prednosti djeluje kao neispustiva zaliha, bit će im on prvi nakon sezone 2016./17.

Nakon tromjesečne pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa Olympaikosovi nogometaši ponovno su bili na terenu, ovaj put, kao što je slučaj i u većini europskih liga, bez publike koja bi im dala podršku. Barem što se tribina tiče.

Oni najželjniji nogometa pronašli su način kako popratiti susret i poduprijeti momčad. Kad ima želje…

Good to be back playing and good to be back where we left off.. WINNING!! Well done team !!🔴⚪️ pic.twitter.com/vVagA35bou

— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) June 7, 2020