Kad je frka, tu je Ciro: Immobile je s dva pogotka u završnici približio Lazio nokaut fazi Lige prvaka

Iako je uoči početka utakmice bio velik favorit, Lazio je teškom mukom slavio protiv Celtica. No, za njegove navijače najvažnije je to da je pobjeda ipak stigla, pogotovo je još i slađa kad je ostvarena tek u samoj završnici večerašnjeg ogleda petog kola skupine E u Ligi prvaka. Gosti iz Glasgowa odolijevali su domaćim napadima sve do same završnice, a onda se ukazao Lazijev najbolji igrač i donio važnu pobjedu (2-0).

Dakako, govorimo ovdje o Ciri Immobileu, s dva je rutinska pogotka u razmaku od samo tri minute prelomio utakmicu. Igrala se 82. minuta, s ruba Celticovog šesnaesterca pucao je Gustav Isaksen, lopta se potom odbila od gostujućeg kapetana Calluma McGregora i činilo se kako ipak ide u korner. No, iskusni napadač Immobileovog kalibra nikad ne spava, pa je loptu uspio poslati u mrežu.

Ciro Immobile has scored a 23 minute Champions League BRACE off the bench 🇮🇹👏 62’• Subbed on

82’ • Goal

85’ • Brace pic.twitter.com/dLegHauTEe — Italian Football TV (@IFTVofficial) November 28, 2023 To je bio njegov 201. gol u svijetloplavom dresu, veliki jubilej je proslavio prije tri tjedna, i to također u Ligi prvaka. Tad je bio jedini strijelac u slavlju nad Feyenoordom (1-0), baš kao i večeras, no sad je mogao slaviti u dva navrata. Druga prilika mu je stigla u 85. minuti, u maniri klasnog golgetera se jednostavnom fintom riješio čuvara i poslao ga u krivu stranu, pa zatim i smireno matirao golmana Joea Harta. Uz ovu pobjedu, Lazio se posve približio plasmanu u nokaut fazu Lige prvaka, jer je u ovih pet kola osvojio 10 bodova i trenutno je na čelu skupine. Uoči njihove međusobne utakmice, njegovi pratitelji Atlético Madrid i Feyenoord su osam, odnosno šest bodova. Mogli bi Biancocelesti prekinuti trogodišnji niz i dočekati proljeće u najelitnijem klupskom natjecanju.

