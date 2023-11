Kad nema Livaje, drugi kolo vode: Trajkovski je svojim prvijencem donio pobjedu Hajduku

Nećete vjerovati, ali Hajduk je napokon u HNL-u uspio slaviti bez Marka Livaje. Na Poljud je kod znatno oslabljenih Bijelih stigao posljednjeplasirani Rudeš koji iz Splita ide bez plijena i s jednim golom u mreži, dok Hajduk skače na diobu vrha.

Rudeš je, očekivano, nastupio vrlo defenzivno na Poljudu, dok Hajduk ove sezone i s Markom Livajom, Filipom Krovinovićem i Darijom Melnjakom ima problema u zabijanju pogodaka, a kako ne bi i bez njih. Zato smo na ikakve prilike čekali skoro 30 minuta.

Vrijedi premotati snimku zato na 26. minutu kada je Niko Sigur izbačen u šansu s desne strane, ali pucao je skoro iz mrtvog kuta pa je to obranio vratar. U 33. i najbolja prilika na susretu u prvom dijelu, Emir Sahiti ubacio je s lijeve strane, a na taj ubačaj natrčao je Rokas Pukštas i glavom pucao pa zatresao stativu.

Javio se i Rudeš u 40. minuti preko Ivana Pešića, dok je minutu kasnije iz daljine tukao Sahiti i to bi bilo to za dosta siromašan prvi dio na Poljudu. No, drugi je zato krenuo vatrometom.

Mislav Karoglan na poluvremenu je ubacio Leona Dajakua i ovaj mu je to odmah vratio. Opravdao je Dajaku povjerenje nakon niti dvije minute igre, ušao je u prazan međuprostor pa dobio loptu s lijeve strane, poslao odmah na drugu stativu gdje je spreman Aleksandar Trajkovski.

Lako je bilo Makedoncu zabiti prvijenac u bijelom dresu, dok je Dajaku na dva gola u HNL-u dodao i prvu asistenciju pa su tako Hajduk bez Livaje povukli dosta neočekivani junaci.

I kao toliko puta dosad ove sezone, Hajduk je nakon gola stao. Krenuo je Rudeš po izjednačenje pa tako od 50. do 70. minute ima svoje najbolje razdoblje na utakmici, a skoro je do gola stigao u 68. kada je jedan ubačaj glavom spušten pred Robina Šimovića koji je tukao malo pored vratnice.

Ipak se Hajduk stabilizirao uz nove promjene i opet je preuzeo posjed čekajući posjed. Skoro se otvorilo u 78. minuti kada je Sigur projurio desnom stranom i poslao loptu preko istrčalog Mateja Markovića, a u petercu je Ivan Tomečak skoro u pokušaju izbijanja poslao loptu u svoju mrežu. No, ipak od svega ništa.

Slično je i u 83. prošao je ovaj put Pukštas desno i tražio niskom loptom nekoga u petercu, ali Dajaku je zakasnio na drugu stativu i nije uspio to pospremiti za postati apsolutni junak. Skoro istu situaciju ima i Rudeš dvije minute kasnije, ali ni loptu Luke Pasaričeka nitko nije dočekao u petercu.

Stiglo se tako do nadoknade, a onda je Rudeš napravio seopći metež u kaznenom prostoru. Nakon ubačaja s desne strane pao je Mateo Pavlović u kaznenom prostoru pa je bilo nekoliko udaraca, a na kraju svega obranio je sve Ivan Lučić.

Dario Bel slušao je VAR, ali penala na Pavloviću nije bilo, a onda je Pavlović u četvrtoj minuti nadoknade imao gol na dlanu, ali je promašio udarac glavom i propustio svojoj ekipi donijeti bod.

Hajduk tako dolazi na 27 bodova, koliko ima i Rijeka na vrhu, dok je Rudeš na dnu s tri boda.