Kad se male ruke slože… Green Bay Packersi u ‘kriznom fondu’ imaju 385 milijuna dolara

“Nadamo se da će NFL sezona početi na vrijeme, ispred punih tribina, ali se svejedno pripremamo za cijeli niz različitih scenarija i vodimo računa o potencijalnim financijskim posljedicama”, stoji u pismu koje je Mark Murphy, predsjednik Green Bay Packersa, poslao svim dioničarima ove omiljene NFL franšize.

Ako financijskih komplikacija i bude, vjerojatno će ih biti lakše podnijeti u Wisconsinu nego na nekim drugim lokacijama.

Naime, Murphy je sve vlasnike dionica obavijestio o tome kako se u svojevrsnom ‘kriznom fondu’ franšize trenutno nalazi 385 milijuna dolara. Riječ je o fondu koju postoji već duže vrijeme, a osnovan je kao ‘osigurač’ u slučaju da prihodi — bilo lokalni, bilo na razini lige — u jednoj godini dramatično padnu.

Packers have $385M in savings to help, if needed #nfl: The Packers, without a single deep-pockets owner, have $385 million in a reserve fund specifically targeted to ensure the team could cover expenses for one year in case… https://t.co/c2zKhdE6Md

