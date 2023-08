Kad se prijatelji rastaju: ni Mektića ni Pavića opet ne ide nakon razlaza, ispali su i u Washingtonu

Nisu baš riješeni problemi s formom koje su prije svog rastanka imali Nikola Mektić i Mate Pavić. Trofejni hrvatski par odlučio se na razlaz i pokušaj nečeg novog, ali s novim partnerima početak je jako trnovit pa su tako oba hrvatska specijalista za parove ispala rano i s turnira u Washingtonu.

Nakon ranog ispadanja iz Hamburga s Ivanom Dodigom, Pavić je zaigrao i s partnerom svoga partnera, ali on i Austin Krajicek nisu u prvom kolu Washingtona svladali britansku kombinaciju. Daniel Evans i legendarni Andy Murray udružili su se za ovaj turnir i ušli s pozivnicom, ali sa 6-3 i 6-4 svladali su druge nositelje.

Loš ulazak koštao je Pavića i Krajiceka prvog seta. Izgubili su dva servisa, a napravili jedan break i ipak gubili 4-1 na ulasku, a do konca prve dionice nisu okrenuli pa je završilo 6-3. U drugom setu ipak nešto izjednačenija borba, ali Britanci su breakom u petoj igri stigli do 6-4 i slavlja.

Ništa bolje nije prošao ni Mektić koji drugi turnir u nizu igra s Nizozemcem Robinom Haaseom, ali zasad ne uspijeva replicirati uspjehe koje je prije Pavića imao s Haaseovim sunarodnjakom Wesleyem Koolhofom. Bolji od ovog para u prvom su kolu bili Argentinci Máximo González i Andrés Molteni.

Ovaj je meč bio jako izjednačen i praktički se riješio u tri-četiri ključna poena. I prvi i drugi set išli su do tie-breaka, a u prvom su Haase i Mektić bili bolji sa 7-5. No, onda preokret. I u drugom setu ide se u trinaestu igru koja pripada Argentincima s 9-7, ali i treći set igra se u obliku produženog tie-breaka do 10.

I tamo je sve dosta izjednačeno do 7-6, a onda Mektić i Haase gube svoja dva servisa za 9-6 i tri meč lopte za suparnike. Spasili su dvije, ali su kod 9-8 opet izgubili svoj servis i morali su potpisati poraz.

Trebat će tako proći još neko vrijeme dok se zlatni hrvatski olimpijci ne naviknu na neku novu eru…