Kad to potvrde i Ornstein i Romano, onda je kraj. Harry Kane bit će novi Bayernov napadač

Tako je ovaj golgeter već jutros otputovao prema Münchenu, gdje će odmah odraditi liječnički pregled i započeti novu epizodu u svojoj karijeri. Ušao je u zadnju godinu ugovora sa Spursima, pa se njegova budućnost morala razriješiti tijekom ovog ljeta. Na to se jutros nadovezao i Romano, potvrdivši Ornsteinove riječi te dodao kako će Tottenham primiti odštetu od 100 milijuna eura, uz još 20 kroz bonuse.

Harry Kane to FC Bayern, here we go! Deal completed between all parties as Kane has given final green light 🚨🔴

Tottenham to receive €100m fixed fee plus add-ons up to €20m package.

Kane will sign a four year deal, he’ll fly to Germany today.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023