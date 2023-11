Kad zagusti, tu je Ollie: Watkins je novim golom doveo Aston Villu na prag prolaska skupine

Nakon 13 godina, Aston Villa je ove sezone opet zaigrala u Europi, natječe se u skupini E u Konferencijskoj ligi. Njen povratak zasad prolazi u podosta trijumfalnom tonu, pogotovo nakon večerašnje pobjede nad AZ-om. Stigla je ona u Birminghamu, gdje su domaći nakon preokreta došli do slavlja od 2-1.

Donio ga je Ollie Watkins, već neko vrijeme najraspoloženiji i najopasniji igrač u Villinom kadru, svojim pogotkom iz 81. minute. Okrunio je tad golom krasnu akciju sastav koji vodi trener Unai Emery, lijepo ga je ubačajem pronašao Douglas Luiz. To je već 10. ovosezonski gol za Watkinsa u svim klupskim natjecanjima, do te je dvoznamenkaste brojke došao u tek 18 nastupa.

Aston Villa have turned it around 🔥 Ollie Watkins can't stop scoring this season 🤩#UEL pic.twitter.com/Z5qMauwWi5 — BBC Sport (@BBCSport) November 9, 2023

Prije toga, Aston Villa je do izjednačenja došla preko Diega Carlosa, za brazilskog stopera to je bio prvijenac u ovom klub nakon što je ondje stigao pretprošlog ljeta. To je poravnanje stiglo u 61., a samo devet minuta ranije je AZ pomalo i neočekivano poveo. Gol je tad zabio grčki napadač Vangelis Pavlidis i šokirao domaću publiku, koja je na kraju dvoboja ipak imala razloga za slavlje.

S ovih devet osvojenih bodova u četiri kola, Aston Villa je na čelu skupine te je sad stigla nadomak prolaska u nokaut fazu. Isti bodovni učinak ima i Legia, dok iz prikrajka posljednju šansu za nastavak natjecanja s tri osvojena boda čekaju AZ i Zrinjski. Emeryjeva ekipa će idućem kolu ugostiti baš varšavski sastav te u direktnom dvoboju pokušati ne samo osigurati prolazak dalje, već i prvo mjesto u grupi.