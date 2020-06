Kada klub brine o najugroženijima: United neće otpuštati juniore dok traje kriza koronavirusa

Dan nakon što je klub odigrao jednu od najboljih utakmica sezone, s Old Trafforda stižu ohrabrujuće vijesti za njegove marginaliziranije i ugroženije igrače, uglavnom one najmlađe.

Naime, Manchester United je odlučio da neće raskidati ugovore s igračima mlađima od 19 godina, zbog financijske neizvjesnosti u koju bi ih to stavilo zbog društvenih okolnosti koje okružuju i dalje aktualnu pandemiju koronavirusa.

Unitedovi klinci tako će i dalje imati sigurnost koju im pružaju juniorski ugovori s jednim od najbogatijih klubova na svijetu, od plaće, zdravstvene njege do raznih ostalih pogodnosti koje imaju kao klupski zaposlenici.

#MUFC have decided against releasing any player under age of 19 due to coronavirus circumstances & are also helping those young pros leaving. Financial packages have been offered to a number of the players to help them until the end of August + they've been invited back to train

— Simon Peach (@SimonPeach) June 25, 2020