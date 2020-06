Kada ne ide — ne ide: otkazane su VN Japana, Singapura i Azerbajdžana

Pokušalo se, ali nije išlo.

VN Japana, Singapura i Azerbajdžana u 2020. godini ipak se neće voziti. Formula 1 potvrdila je jutros da su sve tri utrke otkazane iz logističkih razloga — Japan još uvijek ne dopušta ulazak u zemlju mnogim stranim državljanima, dok u trenutnim okolnostima staze u Singapuru i Bakuu nije moguće pripremiti.

Dakle, nakon otkazane utrke u Australiji i otkazane utrke u Monte Carlu, pandemija koronavirusa s kalendara je ‘izbrisala’ nove tri utrke.

