Kada počnu UEFA-ina natjecanja, na dresovima će pisati poruka medicinskom osoblju: “Hvala”

Europska prvenstva su se završila, a kraj sezone dočekat ćemo u UEFA-inim natjecanjima.

U srijedu i četvrtak se igraju po četiri utakmice u Europskoj ligi, a u petak i subotu će se igrati zakašnjele uzvratne utakmice u Ligi prvaka.

Čekaju nas utakmice, recimo, Manchester Cityja i Real Madrida, Barcelone i Napolija i Seville i Rome. Utakmice će se igrati pred praznim tribinama, budući da epidemiološka slika Europe još uvijek nije dovoljno zdrava za gledatelje.

When UEFA competitions return this week, the shirt of every player will carry two important words – 'Thank You'.

This #ThankYou is a symbol of European football’s recognition of key workers on the front lines of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/0dislOsL5s

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 3, 2020