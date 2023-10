Kada začujemo kako De Kuip grmi, drago nam je da Feyenoord pobjeđuje u Ligi prvaka

Bez problema možemo reći da Lazio u prvom poluvremenu nije napravio puno toga — na predah je otišao s jednim udarcem unutar okvira gola, a Feyenoord je jurišao na rimski gol i to naplatio s dva pogotka u mreži Ivana Provedela.

Odnosno, zabio ih je tri, ali jedan nije vrijedio; iznimno opasni Santiago Giménez spretno je uvalio loptu u mrežu u 27. minuti, ali pogodak je poništen zbog minimalnog zaleđa u kojemu je bio prilikom proigravanja. Ipak, Meksikanac je četiri minute kasnije bio u dozvoljenoj poziciji i na sjajan način zabio za domaće vodstvo; Mats Wieffer proslijedio mu je loptu u kaznenom prostoru, a Giménez je odličnim udarcem probio Lazijeva vratara.

Nevjerojatnom meksičkom napadaču, koji je dosad zabio nevjerojatnih 13 golova u Eredivisie, to je bio debitantski gol u Ligi prvaka, a ubrzo mu se na listi strijelaca pridružio i alžirski reprezentativac Ramiz Zerrouki koji je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela krasnim šutom postavio 2-0 i potpuno raspametio užarene tribine De Kuipa.

Maurizio Sarri od muke je mogao popušiti kutiju cigareta na poluvremenu, a Lazio se s pauze vratio nešto bolji. No, do prve velike prigode u nastavku došao je Feyenoord; brzonogi Igor Paixão izbio je u situaciju jedan na jedan s Provedelom u 51. minuti, ali njegov je šut bio previše neprecizan.

Zaprijetio je ubrzo iz blizine i Tati Castellanos s druge strane, a Biancocelesti su pokušavali vratiti se u utakmicu. Ipak, Feyenoord je držao stvari pod kontrolom, a u 74. minuti otišao na 3-0 i tako osigurao trijumf. Strijelac? Naravno, Giménez: Meksikanac je tada uvalio jedan odbijanac u mrežu i zaključio veliku feštu na De Kuipu. Time je, također, postao tek treći Feyenoordov igrač koji je zabio dva gola na jednom susretu Lige prvaka i prvi nakon 23 godine:

3 – Santiago Giménez is the third player to score twice in a Champions League game for Feyenoord, after Julio Cruz (in 1997 and 1999) and Jon Dahl Tomasson (in 2000). Santigol. pic.twitter.com/0QgjWZTUOV

