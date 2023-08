Kakav je dojam nakon prve utakmice Spursa bez Kanea? Mislimo da Romerovo lice sve govori

Prvo poluvrijeme pružilo nam je puno uzbuđenja i pogodaka; gosti su poveli u 11. minuti kada je Cristian Romero uvalio loptu u mrežu na Maddisonovu asistenciju, ali je odmah izašao iz igre zbog sumnje na zadobiveni potres mozga u jednom ranijem duelu. Radilo se o lažnoj uzbuni, ali Argentinca je ipak zamijenio Davinson Sánchez.

Stvari su tada izgledale dobro za Tottenham, ali gosti su se uvalili u probleme u 24. minuti kada je sviran penal u domaću korist. Heung-min Son tada je zakačio Mathiasa Jensena u vlastitom šesnaestercu, a Bryan Mbeumo bio je precizan s 11 metara. Već smo navikli na to da uvijek isporučuje kada Toneyja nema:

6 – Bryan Mbeumo has scored or assisted in each of his last six Premier League appearances without Ivan Toney, scoring six goals while providing two assists. Covered. pic.twitter.com/BfUIm4yM3e

— OptaJoe (@OptaJoe) August 13, 2023