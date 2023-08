Kakav sraz bivših HNL-ovaca: Astanin Stjepan Lončar zabio za pobjedu nad Zekićevim klubom

Naime, Astana je pobijedila 1-0, a jedini pogodak na utakmici zabio je još jedan bivši HNL-ovac, Stjepan Lončar. Reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je nekoć nastupao za Rijeku i to vrlo dobro, poentirao je u 40. minuti, a Astani je VAR u nastavku poništio još dva pogotka pa možemo reći kako Zekić može biti zadovoljan konačnim rezultatom pred uzvrat, pogotovo kad se uzme u obzir i dug put koji je Partizani morao prijeći da bi došao do Kazahstana.

After 101 minutes Partizani is defeated 1-0 versus Astana. A good second half performance which now leads to the second leg next Thursday. pic.twitter.com/rRtWBgADNX

— Kuq e Zi 🇦🇱⚽️ (@KuqeZiFootball) August 24, 2023