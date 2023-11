Kakav udarac, sinko: Alejandro Garnacho zabio je pogodak vikenda u Unitedovu slavlju

Postoje neki pogoci koji jednostavno zapanje, a ovaj će vam biti dovoljan čim vidite fotografiju iznad ove vijesti…

Manchester United danas je otišao u goste Evertonu na Goodison Park gdje bismo atmosferu jednostavno mogli opisati pomoću dvije riječi — jad i čemer. Toffeesi su pali na pretposljednje mjesto tablice nakon što im je Premier liga uručila kaznu od 10 bodova, a domaći navijači kazali su što misle o takvoj odluci protestom u 10. minuti današnje utakmice.

Ona za njih nije prošla dobro — u proteklo vrijeme sivi Manchester United danas je upisao očekivanu pobjedu (3-0), a sve je potpuno zasjenio krasan gol Alejandra Garnacha.

Argentinski tinejdžer zapanjio je prisutne već u trećoj minuti kada je Diogo Dalot ubacio u kazneni prostor s desne strane, a Garnacho se namjestio i fantastičnim potezom škaricama uvalio loptu u suprotni kut Jordana Pickforda. Nakon toga je udario jednu proslavu u stilu Cristiana Ronalda koji je također zabijao golove na sličan način…

Alejandro Garnacho's hero Cristiano Ronaldo would be proud of that bicycle kick ❤️🤝 pic.twitter.com/vTmLyWieUe — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2023

Bio je to sjajan način za zabiti njegov prvi pogodak u Premier ligi ove sezone, a u ostatku prvog poluvremena zapravo je bolji bio Everton — André Onana, toliko osporavan ove sezone, u prvih je 45 minuta skupio pet obrana i održao Crvene vragove čiste mreže, a domaći su u nastavku vrlo brzo, zapravo, podarili gostima pobjedu.

Ashley Young u 53. je minuti srušio Anthonyja Martiala u kaznenom prostoru — Francuz je malo naglasio kontakt što je Johnu Brooksu bilo dovoljno da mu uruči javnu opomenu zbog simuliranja, ali VAR analiza to je poništila i podarila penal Unitedu. Možete samo misliti kako je na to reagirao Goodison, no loptu je s bijele točke u Pickfordovu mrežu lansirao Marcus Rashford i odveo Vragove na 2-0. To mu je bio prvi gol u Premier ligi još od rujna, a svakako mu je trebao…

Ako je Everton tada još imao nekakvu nadu, onda ju je u 75. sasvim izgubio; United je tada izveo lijepu akciju, Bruno Fernandes sjajno je proigrao Martiala, a francuski napadač potkopao je loptu preko Pickforda za 3-0. I on je danas upisao svoj premijerni gol u ovosezonskom prvenstvu, a neki će poslije ovoga reći i da je Unitedu otčepilo.

U svakom slučaju, možemo reći da su sada ‘tu’: trenutno su šesti s tek dva boda zaostatka za petoplasiranim Tottenhamom koji je donedavno bio na vrhu i slovio za hit Premier lige, a prvoplasirani Arsenal je samo na plus šest.