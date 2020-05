Kako bi danas izgledao Kukočev skauting-video? Pa, možemo reći itekako u koraku s vremenom

Budući da nas večeras — s početkom u tri sata u noći po lokalnom vremenu — očekuju treća i četvrta epizoda dokumentarca “Last Dance”, evo idealne uvertire.

Mike Schmitz, ESPN-ov draft analitičar, složio je kratki video poteza Tonija Kukoča iz razdoblja u kojem je Kukoč igrao za Benetton i koji bi se u nekoj hipotetskoj sadašnjoj situaciji mogao koristiti kao materijal za pre-draft analizu. Riječ je, ukratko, o u suvremenoj simulaciji popularnih videa o igračima koji izlaze na draft i koje možete bez previše truda pronaći na YouTubeu.

Ahead of The Last Dance tonight on ESPN, here's what Toni Kukoč's Scouting Video would have looked like. Kukoč was built for the modern NBA w/ his versatility @ 6-10. Would have loved to see him in this era. Still underrated stateside. Helped pave the way for today's Euro stars. pic.twitter.com/viepNW3nhi

— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) April 26, 2020