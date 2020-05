Kako dalje? Ako bude nastavljena, NBA sezona morat će biti završena najkasnije prvog studenog

Na definiranju formata u kojem će NBA sezona biti nastavljena radi se punom parom.

GM-ovi svih 30 franšiza dobili su sinoć upitniku u kojem su se trebali izjasniti oko nekoliko prijedloga — održavanja ‘play-in’ turnira, broju momčadi koje će se pojaviti na lokaciji (prema svemu sudeći, Disneyland) na kojoj će sezona biti nastavljena, broju pripremnih utakmica prije nastavka sezone i broju utakmica regularne sezone prije početka doigravanja.

Prije nastavka sezone franšize bi trebale odraditi dva tjedna ‘priprema’ u matičnim gradovima nakon čega bi slijedila nova tjedna priprema na Floridi.

NBA surveyed GMs on several formats to restart the season:

– 16 teams directly to playoffs

– “Playoffs Plus” (play-in or group stage)

– All 30 teams — or all 30 teams with play-in tournament

