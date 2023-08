Kako dočekati pojačanje u jedan ujutro? Pitajte Marseilleove navijače, oni to najbolje znaju

Naravno, uvijek vatreni lokalni navijači entuzijastično su dočekali tu vijest, a koliko su sretni Senegalčevim potpisom dovoljno govore scene njegova dolaska u Marseille. Krilni igrač sinoć je sletio u taj grad, a u zračnoj luci dočekala ga je čitava horda Marseilleovih poklonika i priredila mu nezaboravan doček popraćen bakljadom.

Ndiaye se euforično probijao kroz šumu navijača dok je izlazio s aerodroma, a njegov potpis još je više razveselio Olympiqueove simpatizere kada uzmemo u obzir nedavne glasine. Naime, očekivalo se da će Iliman ostati u Sheffieldu i produljiti ugovor s klubom — aktualni mu je trajao do sljedećeg ljeta — a lokalni novinari čak su pisali da je novopečeni premierligaš snimio video u kojemu klupska legenda Billy Sharp predaje Senegalcu dres s brojem 10.

Ipak, ako takav video postoji, sada neće ugledati svjetlo dana. Ode Sheffieldov heroj u Francusku…

…this is how Olympique Marseille fans have welcomed Iliman Ndiaye ⚪️🔵✨

1am at the airport, incredible passion.

🎥 Exclusive video: pic.twitter.com/JTtfdvc8K7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023