Kako izboriti remi protiv Atlética? Ako pitate Lazio, golmanovim pogotkom u zadnjoj sekundi

Ondje se najbolje snašao upravo Provedel koji je izašao na skok i zabio za konačnih 1-1. Ne treba posebno ni spominjati da je Lazijevu vrataru ovo bio prvi gol za klub — ali ne i u karijeri, ranije je zabio jedan dok je igrao za Juve Stabiju — a time je potpuno raspametio Olimpico.

Inače, tako je postao prvi golman koji je zabio u Ligi prvaka od Vincenta Enyeame 2010. godine. Ako ne računamo udarce s bijele točke, onda se trebamo vratiti do Sinana Bolata godinu ranije…

1 – Before Ivan Provedel tonight, the last goalkeeper to score in the Champions League had been Vincent Enyeama on 29 September 2010, while excluding the penalties Sinan Bolat on 9 December 2009. Extremis.#LazioAtleticoMadrid pic.twitter.com/isZtUtJWtF

