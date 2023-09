Kako izgleda dominacija? Pogledajte sinoćnji Alcarazov meč pa ćete dobiti odgovor

Carlos Alcaraz brani naslov na US Openu, a sinoćnjom je pobjedom nad Alexanderom Zverevom pokazao kako misli ozbiljno. Mladi španjolski tenisač pobijedio je Nijemca rezultatom 3-0 u setovima (6-3, 6-2, 6-4) i tako došao na samo dva trijumfa od ponavljanja prošlogodišnjeg uspjeha.

Zverev je osminu finala prošao nakon četiri sata i 41 minute borbe protiv Jannika Sinnera i vidjelo se kako je taj meč ostavio traga na njemu. Alcaraz ga je riješio za dva i pol sata bez ispuštenog seta, a još će više zapanjiti činjenica da niti jednom nije izgubio servis. Spasio je svih pet break lopti s kojima se suočio, ispalio je 29 winnera u odnosu na 22 suparnička, a sve četiri šanse za break koje je dobio tijekom susreta je iskoristio. Da stvar bude još impresivnija, meč je odigrao s načetim bedrom.

Dakle, 20-godišnjak je sinoćnji meč odradio bez ijedne greške, a ove godine na Grand Slamovima bilježi omjer 17-1. Dakle, trenutno ima 94,4 posto pobjede, što je najviše u jednoj kalendarskoj godini za igrača mlađeg od 21 godine u Open Eri. To samo govori kakva je Carlos elita; izborio je četvrto uzastopno polufinale Grand Slam turnira, to mu je 12. uzastopna pobjeda na tim turnirima, ali i 12. uzastopno slavlje na US Openu.

Alcaraza u polufinalu čeka Daniil Medvjedev, dok se u drugom paru sastaju Novak Đoković i domaće iznenađenje Ben Shelton. Ponovni obračun Španjolca i Srbina u finalu tako se zasad nameće kao vrlo realna opcija.