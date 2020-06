Kako je dobro vidjeti te opet: Messi je sinoć pokazao apsolutnu napadačku dominaciju

Brada je otišla, ali klasa je vječna…

Sinoćnji ogled između Mallorce i Barcelone bio je bogat individualnim detaljima koji se mogu istaknuti. Martin Braithwaite postigao je prvijenac za Blaugranu što je definitivno najviše odjeknulo, ali u njenim redovima imali smo se prilike uvjeriti u još nekoliko odličnih predstava. Tako možemo spomenuti da je mladi Ronald Araújo u svom drugom ligaškom nastupu za klub na poziciji centralnog braniča ostvario 94 posto točnosti dodavanja, osvojio 75 posto zračnih duela, četiri puta očistio loptu i triput je vratio u svoj posjed, pri čemu Barcelona nije primila pogodak. Valja istaknuti i Marc-Andréa ter Stegena koji je kompletirao čak 64 od ukupno 68 dodavanja, što je najviše za bilo kojeg vratara u La Ligi u posljednjih 15-ak godina.

64 – Against Mallorca, Marc-André ter Stegen completed 64 of his 68 passes (94%), the most by a goalkeeper in a @LaLigaEN game since at least 2005/06. Builder. pic.twitter.com/QMCrZH6L62

— OptaJose (@OptaJose) June 13, 2020