Kako je igrati nogomet dok u tvojoj zemlji bijesni rat? Rijekin Yatéké to, nažalost, jako dobro zna

Sterling Yatéké zimus je postao prvi igrač u HNL-u podrijetlom iz Srednjoafričke Republike kada je u Rijeku stigao na posudbu iz bečke Austrije, a otad je u ukupno šest nastupa u svim natjecanjima mladi napadač postigao dva zgoditka: zabio je Osijeku u Kupu krajem svibnja i prije desetak dana u prvenstvu protiv Lokomotive.

Njegova karijera u riječkom dresu krenula je solidno, ne skriva da mu je na Kvarneru jako lijepo, ali, dok je europskom stanovništvu ovih dana najveći problem koronavirus, u Yatékéovoj domovini bijesni rat. U razgovoru za 24 sata 20-godišnjak je otvorio dušu i popričao o teškom stanju u njegovoj zemlji, koju Međunarodni monetarni fond rangira kao 163. svjetsku zemlju po BDP-u.

“Rat traje dugo, duže od desetljeća. Građanski rat, krvav. Svakodnevno se gine. Jučer su ubijena četiri vojnika”, kazao je Yatéké za spomenuti list. “Ja sam u Europi sam, nitko mi od obitelji nije stradao i nisu bili u životnoj opasnosti, ali kada ti je domovina u ratu to je nešto s čim živiš 24 sata dnevno. Pa makar bio četiri ili pet tisuća kilometara daleko u ovoj ljepoti i miru u kojoj sam ja.”

[GOOOOLLLLL!] ⚽ Rijeka – Lokomotiva 1:1 (Yateke 66'). Halilović je izveo korner, Velkovski pucao glavom. Grbić je kratko odbio, a Sterling Yateke, koji je tek ušao u igru, poentirao je iz blizine 🔵⚪💪#ZajednosmoRijeka #PrvaHNL #Krepatmanemolat #Rijekajenajboljeodsvega pic.twitter.com/3wowXLIBcJ — NK Rijeka (@NKRijeka) June 16, 2020

Tvrdi da je kod kuće posljednji put bio prije sedam mjeseci.

“Kad sletiš u glavni grad tamo i ostaješ”, govori Yatéké. “Bangui je relativno siguran. Sve oko metropole je teritorij na kojem se sigurnost ne može zajamčiti. Upravo suprotno. Opasno je. Jako opasno. Po život opasno.”

Mladi napadač, koji je inače prvi pogodak u ljubičastom dresu austrijskog kluba zabio u pripremnoj utakmici protiv Dinama, osvrnuo se i na problem rasizma u nogometu i društvu, što je proteklih tjedana izuzetno aktualna tema.

“Mlad sam, ne bavim se politikom i ne razmišljam o njoj, ali to je nešto daleko više. Zaokuplja me to, naravno. I brine kad vidim što se dan-danas može usred Amerike nekome dogoditi samo zbog boje kože”, tvrdi. “Osjetio sam rasizam na vlastitoj koži, jako dobro znam o čemu pričaju i za što se bore Afroamerikanci. I… Ne, u Hrvatskoj niti na jedan način nisam doživio niti jedno iskustvo tog tipa.”

Yatéké je karijeru započeo u Rèal Comboniju, klubu iz Banguija, a tada je preko Kameruna i finskog TPS-a došao do Austrije i, naposljetku, Rijeke. Kao što navode 24 sata, glavna želja mu je mir u Srednjoafričkoj Republici, a u karijeri bi jednog dana želio dospjeti i do engleske Premier lige.

Nadamo se kako će se navedeno i ispuniti.