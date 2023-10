Kako je Liverpoolu poništen gol? Tako što je VAR sudac kazao da ne može ništa učiniti

Pogrešno nepriznat pogodak Liverpoolu u derbiju koji se prošlog vikenda odigrao u Londonu s Tottenhamom pokrenuo je goleme kontroverze na Otoku. Podsjećamo, Redsi su tu utakmicu izgubili rezultatom 2-1, a tko zna kakav bi rezultat bio da VAR nije poništio čisti pogodak Luisa Díaza u 34. minuti — podsjećamo, momci s Anfielda u tom bi slučaju poveli, a ovako su primili pogodak dvije minute kasnije.

Oštre reakcije stizale su sa svih strana, a PGMOL, glavno englesko sudačko tijelo, priznalo je pogrešku i objavilo kako će audiosnimke VAR provjere učiniti dostupnima za javnost. To se sinoć i dogodilo, a gledatelji su tako shvatili što se točno dogodilo i kako je do takve greške moglo doći.

Podsjećamo, pomoćni sudac podigao je zastavicu zbog Díazova ofsajda koji uopće nije postojao — uslijedila je provjera, a Darren England, sudac u VAR sobi, pogrešno je shvatio da je pogodak potvrđen već na terenu pa je glavnom sucu Simonu Hooperu samo javio da je provjera dovršena.

Zašto mu onda nije javio da pokaže na centar kada je vidio da se igra nastavlja loptom za Spurse, nije poznato. Čovjek koji je upravljao ponovljenim snimkama upozorio je Englanda na to, a on mu je samo odgovorio da “ništa ne može učiniti”.

“Čekaj, čekaj, odluka na terenu je zaleđe. Jeste li sretni s time?”, upozorio je operater Englanda.

England je shvatio o čemu se radi, glasno uzdahnuo i zatim opsovao, a operator je zahtijevao da se utakmica prekine.

“Oli traži da prekinemo”, obavijestio je VAR suca, misleći na Olija Kohouta, čelnog čovjeka VAR operacija.

“Da, ali nastavili smo utakmicu”, odgovorio je England. “Ne možemo ništa učiniti.”

Još je nekoliko puta kazao kako ne može ništa napraviti i to je bilo to. Hooperu je, inače, rečeno da je došlo do pogreške tek na poluvremenu. PGMOL je pritom istaknuo da je došlo do pada standarda i obvezao se na poboljšavanje cjelokupnog protokola i procesa, dok se mnogi pitaju zašto su England i njegov asistent Dan Cook smjeli suditi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima samo 48 sati prije utakmice u Londonu.

Kako god, čisti primjer nekompetencije, ali i transparentnosti sudačke organizacije koja je izašla u susret javnosti. Kako bi, uostalom, i trebala…