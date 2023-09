Kako je prošao Livakovićev debi za Fenerbahçe? Ubilježio je tri obrane i primio dva gola

Čudno je vidjeti Dominika Livakovića da ne igra u Dinamovu dresu, no na to ćemo se sljedećih tjedana morati naviknuti. Hrvatski reprezentativni vratar danas se pronašao u prvoj postavi prilikom utakmice njegova novog kluba Fenerbahçea; turski velikan dočekao je Antalyaspor u petom kolu tamošnjeg prvenstva i ostao stopostotan novom pobjedom.

Međutim, Livaković se ne može pohvaliti čistom mrežom na debiju — Fener je pobijedio rezultatom 3-2.

Nije počelo pretjerano dobro; hrvatski vratar prvi je primio gol i to u 31. minuti kada je gostujući napadač Adam Buksa pogotkom dovršio suparničku kontru i zabio za veselje na gostujućoj klupi, no Fener je ipak uspio preokrenuti do 56. minute. Prvo je Edin Džeko izjednačio na koncu prvog poluvremena, a za preokret je pogodio İrfan Can Kahveci — ovaj put na Džekinu asistenciju — 11 minuta nakon starta drugog dijela.

Ipak, Livaković je brzo morao još jednom vaditi loptu iz mreže. Ponovno je koban bio Buksa koji je u 64. zabio poslije izgubljene lopte u Fenerovoj opasnoj zoni. Donedavni Dinamov vratar tada je primio gol u svoj bliži kut, a poljski napadač došao je do svojih prvih golova nakon više od godinu dana.

Međutim, domaći su ipak došli do troboda preko Sebastiana Szymańskog koji je u 85. postavio konačnih 3-2, a Livaković je utakmicu završio s tri obrane, jednom uhvaćenom visokom loptom, 42 dodira s njom, 90 posto točnosti dodavanja, sedam točnih dugih lopti i jednom otklonjenom opasnosti. Zato je zaslužio Sofascoreovu ocjenu 7,0.

Dakle, Fener je imao dosta problema protiv žilavog suparnika, ali nije došlo do kiksa.