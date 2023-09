Kako je Svrakama krenulo u Ligi prvaka? Pa, Pope je skupio šest obrana u prvih 20 minuta

Štoviše, što se Rossonera tiče, uputili su ukupno sedam udaraca unutar okvira gola, a čak šest njih u prvih 20 minuta. Time su postavili vlastiti rekord u Ligi prvaka otkad se ta mjerenja vode, a to je od sezone 2003./04. naovamo. Naime, nikad prije u cijelom prvom poluvremenu nisu uputili šest šutova unutar okvira, a danas im je za to trebalo nešto više od četvrt sata.

Nick Pope has made SIX saves vs Milan after just 20 minutes.

More than he's made in any Premier League game this season. 😯#UCL pic.twitter.com/atVZZhvVGb

