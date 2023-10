Kako se Leicester snašao u Championshipu? Na prvom je mjestu i ima gotovo stopostotan učinak

If Leicester beat Leeds next weekend, they’ll have matched the Championship record for most consecutive wins.

Only Reading (05/06), Aston Villa (18/19) & Burnley (22/23) have won 10 games in a row before.#LCFC pic.twitter.com/2rvI1yAWFW

— The Second Tier (@secondtierpod) October 29, 2023

Nakon odlaska Jamesa Maddisona u Tottenham, ali i sve slabije predstave veterana Jamieja Vardyja, glavnu ulogu morali su preuzeti neki novi igrači. Doduše, i dalje igru vode nogometaši koji su otprije bili u Leicesterovoj svlačionici, poput Kiernana Dewsbury–Halla te Kelechija Iheanacha, obojica na svojem kontu imaju po pet golova u Championshipu.

No, širok je spektar opcija koje ima trener Enzo Maresca, čak 13 njih se upisalo u strijelce tijekom ove ligaške sezone. Tako su, primjerice, jučerašnju pobjedu, i to već devetu u nizu, u gostima kod Queens Park Rangersa (2-1) orkestrirali Stephy Mavididi te Harry Winks. Obojica su, baš poput talijanskog trenera, ovog ljeta stigli u klub te se očito vrlo dobro snašli, pa je povratak u Premier ligu već sad realnost.