Kako se NFL planira boriti s koronom? Navijači bi mogli potpisivati izjave prije ulaska na stadione

Znate kako pored raznih bara, rijeka, ribnjaka i jezera znaju stajati znakovi s upozorenjem ‘kupanje na vlastitu odgovornost’? Nešto slično bi od jeseni moglo biti ispisano ispred MetLifea ili novog SoFi stadiona.

The Athletic piše kako NFL trenutno razmišlja o potpisivanju izjava navijača ukoliko budu željeli ići na stadione i gledati utakmice u predstojećoj sezoni. Naravno, ukoliko se uopće budu smjeli kretati i okupljati oko spomenutih zdanja.

The NFL is considering a requirement for fans to sign a COVID-19 waiver in order to attend games this season

— Sky Sports (@SkySports) July 2, 2020