Kako se nositi s traumama? Steve McClaren je o tome pričao na primjeru svog poraza od Hrvatske

Možemo si samo misliti kako neugodni porazi znaju zaboljeti trenere, a u slučaju Stevea McClarena i neuspjelih kvalifikacija engleske reprezentacije za Euro 2008. stres koji se u njemu generirao vjerojatno se popeo na tisućitu. Rijetko viđena medijska hajka i zlobni komentari nakon poraza od Hrvatske na Wembleyju tog kišnog dana u studenom 2007. godine još ga je i utrostručio, a teško je pomisliti kako bi prosječan čovjek ostao pribran i u dobrom raspoloženju nakon takvog iskustva.

Nadimak Wally with a Brolly po uzoru na kišobran koji je turobnog izraza lica nosio tog dana pored terena nešto je što i dan danas po medijima i društvenim mrežama proganja nekadašnjeg engleskog izbornika, a u razgovoru za Sky Sports McClaren je otvoreno progovorio o psihičkoj traumi koju nogometni neuspjesi mogu proizvesti te kako se s njom nositi. Poslužio se, naravno, upravo utakmicom protiv Hrvatske kako bi prenio svoje iskustvo.

Nekadašnji Middlesbroughov strateg prisjetio se riječi koje mu je tada uputio jedan sportski psiholog.

“Sjećam se kada sam razgovarao s njim nakon te utakmice i zapitao se kako ću se, kvragu, izvući iz svega toga u jednom komadu”, kazao je McClaren. “Nisam uopće želio izlaziti iz kuće, iz spavaće sobe, družiti se s ljudima, nije mi bilo ni do čega. On mi je rekao da odem u ‘pećinu’, da se zaključam na tjedan, 10 dana ili koliko god, zapišem svoje iskustvo, sve stavim na papir, zatvorim knjigu i vratim se u svijet, ponovno zajašem konja i posvetim se trenerskom poslu.”

“Da nisam imao nekoga tko bi mi takvo što kazao, ne bih to učinio”, otkriva u nastavku. “Ali napravio sam to. Izašao sam, zajahao konja i prihvatio se posla. I mislim da je to ključ problema s mentalnim zdravljem — radi se o traumi. Takvi incidenti stvarno su trauma, a od nje se valja oporaviti. To se može učiniti na dva načina — kao prvo, trebate prihvatiti da imate problem, a onda morate potražiti pomoć. Morate razgovarati s drugima. To mnogi preporučuju i u pravu su. Morate se otvoriti i biti iskreni.”

I McClaren se oporavio. Nakon Engleske u dva je navrata trenirao Twente (gdje je osvojio prvenstvo), zatim Wolfsburg, Nottingham Forest, dvaput Derby County, jednom Newcastle United i, naposljetku, Queens Park Rangerse. Drago nam je vidjeti da su tmurni dani iza njega…