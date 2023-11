Kako upropastiti vikend Barçi? Pitajte Unaija Lópeza, smjestio joj je sjajan gol vanjskom

Barcelona se s reprezentativne pauze vratila bez Gavija koji je doživio tešku ozljedu, ali i s mišlju na dva neugodna poraza koja su joj se dogodila u zadnjih mjesec dana — naravno, riječ je o izgubljenom derbiju s Realom i kiksom protiv Šahtara u Ligi prvaka, no Xavijevi momci ni danas se nisu proveli na najbolji način.

Rayo Vallecano danas je dočekao španjolske prvake i prilično im otežao posao na Vallecasu. Završilo je 1-1.

Zapravo smo gledali vrlo živahnu utakmicu u kojoj je Rayo odmah pokazao hrabrost i namjeru da zapapri Barceloni koliko god može, a to je naposljetku i uspio u 39. minuti na prekrasan način; iskusni Unai López stisnuo je loptu vanjskom koja mu se odbila na nogu nakon jednog prekida, a ona je u letu potpuno prevarila Barcelonina zamjenskog vratara Iñakija Peñu te završila u mreži.

Bila je to bombetina 28-godišnjaka kojeg smo nekoć gledali u Athleticu iz Bilbaa, a Barça se pronašla u problemu. VAR je potvrdio valjanost zgoditka nakon provjere (sporno je bilo moguće zaleđe), a Rayo je otišao na poluvrijeme u vodstvu te prednosti u broju upućenih udaraca unutar okvira gola. Barcelona je stvorila nekoliko prigoda u prvom dijelu preko Roberta Lewandowskog i Laminea Yamala, ali bez većeg uspjeha.

No, kako je bilo i očekivano, Blaugrana je u nastavku stisnula obruč oko domaćih vrata i krenula po izjednačenje — Xavi je u igru gurnuo İlkaya Gündoğana i Joãa Félixa — ali prvu doista veliku prigodu ubilježila je treća zamjena, Raphinha. Brazilac je u 76. minuti pogodio vratnicu, Stole Dimitrievski nekako je iščupao odbijanac da ne ode u gol, a situacija se činila sve težom za Rayo koji u drugom poluvremenu dugo vremena nije imao udarac prema suparničkim vratima.

Međutim, imao je prema svojim pa je tako i primio zgoditak za poravnanje — Alex Balde u 82. je primio dugu loptu iz zadnje linije, u zadnji trenutak izbjegao zaleđe (barem je tako VAR prosudio) i onda ubacio u sredinu. Čekao je već tamo lukavi Lewa i namjestio glavu, ali ispred nje se ispriječila kopačka Floriana Lejeunea. Lopta je otišla u mrežu, a Barcelona se nadala da još stigne doći i do preokreta.

No, to se dogodilo nije, a Barcelona sada ima 31 bod na trećem mjestu; Real ima jedan više i utakmicu manje, a vodeća Girona također s 34. Nije baš uputno prosipati bodove na ovaj način, zna to i Xavi, posebice kad uzmete u obzir da Katalonci sljedeći tjedan imaju i Ligu prvaka (s Portom) te derbi s Atléticom u nedjelju.