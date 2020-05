Kako začiniti dosadni online sastanak? Seattle Seahawksima pridružio se Will Ferrell

Videokonferencije silom prilika aktualnije su no ikad, a ne moraju uvijek biti ultra zabavne. Baš naprotiv. Ipak, ako vam društvo pravi holivudska zvijezda, monotonija se uspijeva razbiti barem do neke mjere…

Na svojoj su koži to osjetili i igrači Seattle Seahawksa na jednom od prvih sastanaka nakon završetka prošle sezone. Svi natiskani u jedan poziv, nijedan od njih posebno entuzijastičan, čekali su da se na ekranu pojavi novi, iskusni tight end momčadi Greg Olsen kako bi mu poželjeli dobrodošlicu u ekipu. Međutim, umjesto kršnog trostrukog Pro Bowlera pozivu se pridružio 52-godišnji rudlavi komedijaš — Will Ferrell.

Glumac dvaput nominiran za Zlatni globus ostao je u Olsenovoj ulozi i dao do znanja kako održava dobru formu bez obzira na vidan trbuščić.

.@gregolsen88 looks a little different here…

Special guest Will Ferrell crashed today's virtual team meeting. 😂😂 pic.twitter.com/LQArLdfmbw

— Seattle Seahawks (@Seahawks) May 1, 2020