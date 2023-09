Kako zadiviti borilački svijet? Pitajte Seana Stricklanda, novog UFC prvaka srednje kategorije

Poznati Stylebender jednostavno nije bio konkretan protiv Stricklanda što se najbolje vidjelo u drugoj rundi, ali stvar se zapravo prelomila u posljednjoj dionici meča kada je 32-godišnjak iz Anaheima nekoliko puta vješto pogodio Adesanyu i tako osigurao naslov. Suci su ga jednoglasno proglasili pobjednikom (svi su mu dali prednost 49-46), a Strickland je mogao početi slaviti.

AND NEW‼️

Sean Strickland is the new UFC middleweight champion 🏆 #UFC293 pic.twitter.com/EwI1NQnnXG

— ESPN MMA (@espnmma) September 10, 2023