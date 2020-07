Kakva pandemija? Leedsovi igrači pridružili su se navijačima i u otvorenom busu slavili promociju

Mjesecima je trajala klupska kampanja u kojoj se eventualno slavlje zbog promocije u Premier ligu trebalo svesti na minimum…

Uprava Leeds Uniteda, kao i gradsko vijeće, molili su navijače da se ne skupljaju ispred Elland Roada, ali nakon što su nogometaši Marcela Bielse osigurali povratak u Premier ligu nakon 16 godina, sve je palo u vodu.

U petak, kada je plasman bio osiguran, navijači su se okupili oko stadiona, a u nedjelju ih je više od 7.000 slavilo na Millenium Squareu, unatoč uputama klupskih čelnika i jorkširske policije.

Jučer je i klub pogazio svoju riječ i dopustio igračima da ispred Elland Roada slave s okupljenim navijačima u otvorenom autobusu. Navijači su tako s nogometašima slavili nakon posljednje utakmice sezone, u kojoj je Leeds razbio Charlton s 4-0.

Bielsa je u međuvremenu podigao pehar pobjednika lige, dobio ulicu u gradu, a bilo je iluzorno očekivati da će se navijači u trenutku euforije pridržavati epidemioloških mjera, koliko god javno zdravstvo imalo prioritet nad sportskim emocijama.

Klub je kasnije opravdao svoju odluku objasnivši da se nadao da će pojava igrača signalizirati kraj slavlja te natjerati navijače kući.

