Kakvi ste za jedan Blitzkrieg petkom? Nijemci su šokirali Amerikance i izborili finale Mundobasketa

Vjerojatno nitko nije prije samog turnira očekivao da će se za zlato boriti dvije europske reprezentacije. NBA zvijezde napunile su rostere SAD-a, Kanade i Australije, ali spala je knjiga na dva slova: Srbiji će se u nedjelju suprotstaviti Njemačka koja je u polufinalu šokirala Amerikance sa 113-111.

Inače obrambeno sjajni Amerikanci nikako nisu uspijevali uhvatiti pravi ritam u ovom susretu. Njemačka je SAD napala ‘njihovim oružjem’: prikazali su Nijemci sjajnu obranu, mnogo trke i tranzicije uz sjajan skok u napadu i tako su iznova i iznova napadali američki obruč bjesomučno ga puneći.

Tako je praktički, osim samog početka i kratke dionice u drugom dijelu druge četvrtine, Njemačka čitav susret provela u vodstvu. Ušlo se ipak u drugo poluvrijeme sa 60-59 za SAD, ali iz rezultata je jasno da Nijemci napadački itekako pariraju Amerikancima.

Zato je početak treće donio hladan tuš za SAD. Franz Wagner i Daniel Thies ubojit su tandem pod koševima pa su drugo poluvrijeme otvorili s 11-5, a nakon pet vezanih poena za Andreasa Obsta uz još jednu tricu Dennisa Schrödera to je i 79-71 za Nijemce sredinom treće.

Kao da su svi nekako čekali da SAD krenu igrati onu svoju prepoznatljivu obranu, ‘upale prekidač’ i nadoknade razliku, ali na svaku manju seriju Amerikanaca i na svaki pokušaj povratka Nijemci imaju odgovor pa se u zadnjih 10 minuta ulazi s 10 poena viška za Njemačku.

Tražili su Amerikanci onaj presudan korak i seriju kojom bi sve prelomili na svoju stranu, ali nisu uspjeli ništa više od ritma igranja koš na koš pa se u zadnjih pet minuta igre ulazi s jednakih 10 razlike i 106-96 za Njemačku.

Već u tom trenutku Nijemci su imali 12 napadačkih skokova, čak 29 asistencija i šest dvoznamenkastih igrača, od čeka trojicu s preko 20 ubačaja i bilo je jasno da su napadački preraspoloženi i da imaju previše ‘vrućih’ pojedinaca koji kroz momčadsku igru mogu nauditi američkoj obrani.

Malu nadu SAD-u ponudili su Austin Reaves tricom pa Anthony Edwards s četiri vezana poena za 7-0 seriju pa su se Amerikanci odjednom vratili na samo minus tri i 106-103 na nešto više od tri minute do kraja, i više nego dovoljno da do konca sve preokrenu.

I imali su priliku za to jer Njemačka je iskoristila tek jedan od narednih nekoliko napada, a Reaves je na minutu i pol do kraja bacanjima smanjio na samo pola koša zaostatka. No, rekli smo već da Nijemci imaju previše raspoloženih pa je Obst dodao još jednu tricu, a Schröder daleku dvojku za 113-107 na 40 sekundi do kraja.

Nije ni tu kraj drami jer Reaves je brzo zabio pa izborio faul u napadu, ali Edwards umjesto šuta za tri baca loptu u bunar pa Njemačka ima praktički cijeli napad za zabiti ili potrošiti vrijeme i stići do pobjede. Amerikanci su do kraja uspjeli tek ukrasti jednu loptu, ali nisu iskoristili zadnje trice pa su tek zabili za 113-111 na pola sekunde do kraja i tu je bio kraj.

Njemačka je tako napravila ogromno iznenađenje i izbacila je prvog favorita turnira. SAD opet neće do svjetskog naslova koji im je izmaknuo 2019. i čekaju ga sad već devet godina, a čekat će i najmanje 13. Nijemcima je ovo prvo svjetsko finale i druga medalja nakon bronce 2002. godine.

Obst je na kraju vodio Nijemce s četiri trice i 24 poena uz šest asistencija, dok je Franz Wagner dodao 22 i pet skokova. Theis je zabio 21 uz sedam skokova, a Schröder je uz 17 ubačaja podijelio devet asistencija.

Amerikanci idu u borbu za broncu nakon 23 poena Edwardsa uz osam skokova, dok je Reaves dodao 21 ubačaj. Na razini su još bili Mikal Bridges sa 17 poena te Jalen Brunson s 15 poena i sedam dodavanja.

Čeka nas tako veliko, europsko finale u Manili: Srbija će se boriti s Njemačkom…