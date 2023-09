Kakvo je stanje u Schalkeu? Pri dnu je druge lige, a sad je promijenio i devetog trenera od 2019.

Tako se ovaj 49-godišnji stručnjak našao na podugačkoj listi trenera koji su se izmijenili na Schalkeovoj klupi u protekle četiri i pol godine. Točnije, ovo je već deveti smijenjeni trener u tom periodu, prije njega su se tamo izredali i David Wagner, Manuel Baum, Christian Gross, Dimitrios Grammozis, Mike Büskens, Frank Kramer te Huub Stevens u čak tri navrata.

Schalke, one of Germany's most supported clubs, are currently in a place which leads to the relegation playoff… to the third division. pic.twitter.com/M6DrukGloH

— DW Sports (@dw_sports) September 27, 2023